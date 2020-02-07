Некоторое время назад злоумышленник громко слушал музыку, на что один из жильцов дома сделал ему замечание. Мужчине это не понравилось, и он поджег автомобиль, принадлежащий супруге последнего...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Зюзино задержали 32-летнего подозреваемого в умышленном повреждении имущества.В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино поступило сообщение о возгорании транспортного средства в одном из дворов на Азовской улице.В результате отработки территории сотрудники полиции недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний приезжий.Установлено, что некоторое время назад злоумышленник громко слушал музыку, на что один из жильцов дома сделал ему замечание. Мужчине это не понравилось, и он поджег автомобиль, принадлежащий супруге последнего.Следственным отделение ОМВД России по району Зюзино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56