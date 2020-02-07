В аэропорту Толмачево пьяный житель Астрахани, возвращаясь домой с вахты, устроил дебош, был задержан и наговорил сотрудникам транспортной полиции на уголовную статью.

В аэропорту Толмачево пьяный житель Астрахани, возвращаясь домой с вахты, устроил дебош, был задержан и наговорил сотрудникам транспортной полиции на уголовную статью.Внимание полицейских 42-летний мужчина обратил, оглушительной матершиной и оскорблениями сотрудников аэропорта в стерильной зоне.После задержания дебошир не угомонился и, находясь в дежурной части, грозил полицейским и поливал их отборной бранью. После этого мужчину пришлось запереть до тех пор, пока он не пришел в себя.За мелкое хулиганство вахтовика оштрафовали на тысячу рублей. Также в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти", предусматривающие в качестве наказания внушительный штраф или исправительные работы сроком до одного года.