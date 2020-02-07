Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.

Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.Британия планирует отменить антидемпинговые пошлины на металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги, алюминиевую фольгу, ферросилиций. Что касается остальных пошлин, наложенных Евросоюзом, они останутся в силе.Великобритания покинула Европейский союз 31 января. После этого начинается переходный период, во время которого Лондону нужно договориться с другими странами о форматах сотрудничества.