Заведующая магазином и мини-маркетом подозревается в хищении денег в крупном размере.

В январе текущего года следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, – хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.Противоправная деятельность подозреваемой была задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру.В ходе доследственной проверки было установлено, что в период с мая 2018 года по январь 2019 года женщина, занимая должность заведующей магазином и мини-маркетом и имея доступ к расчетном счету, осуществляемый под личным паролем и логином, присваивала денежные средства, принадлежавшие организации. Общая сумма недостачи и причиненного организации ущерба составила более 550 тысяч рублей.Пояснить образовавшуюся задолженность подозреваемая не смогла.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.