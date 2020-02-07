В Великих Луках дорожный конфликт между водителями закончился нокаутом. В результате в обыденный спор пришлось вмешаться полицейским.

В Великих Луках дорожный конфликт между водителями закончился нокаутом. В результате в обыденный спор пришлось вмешаться полицейским.Причина произошедшей 5 февраля на Холмской улице стычки остается неизвестной. По предварительной версии, один водитель подрезал другого, но обычным в такой ситуации гудком дело не ограничилось — мужчины перекрыли дорогу и отправились поговорить с глазу на глаз.Беседа оказалась предельно короткой — владелец Audi после оскорбительной реплики в свой адрес одним ударом нокаутировал визави. Все произошло на глазах супруги пострадавшего, которая в этот момент снимала видео. Хулиган оттащил противника в сторону, а сам уехал. Впрочем, вскоре он уже давал показания в отделении.В настоящее время пострадавший проходит обследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.