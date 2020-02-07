На Волгоград обрушился снегопад. Такого город и область не видели всю зиму. На дорогах - снежные накаты и практически нулевая видимость.

На Волгоград обрушился снегопад. Такого город и область не видели всю зиму. На дорогах — снежные накаты и практически нулевая видимость.Непроездными в первую очередь стали участки дорог с естественным уклоном. Около полудня затор образовался в районе поселка Водстрой. Большегрузы, которые двигались на летней резине, не могли въехать на подъем.Буксировать фуры пришлось тяжелой технике. На северном выезде из Волгограда тоже пришлось постоять.Выезд из города был практически заблокирован. Пробка достигала нескольких сотен метров. Однако дорожные службы смогли быстро справиться с ситуацией. Сейчас движение нормализовано и проходит в обычном режиме.На расчистку дорог, как только начались осадки, в Волгограде направили около ста единиц техники. Еще больше техники вышло на федеральные трассы. Комбинированные машины убирали снег и обрабатывали дороги специальной смесью.Одна из машин оказалась на боку на шоссе Авиаторов – возможно, водитель не справился с управлением. Циклон, похоже, не спешит покидать Волгоградскую область. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок без особой надобности. Впрочем, то, что для автомобилиста сплошная головная боль, пешеходов радует и вдохновляет.– Радуемся, конечно. Хоть зима наступила.– Зима – это снег, снег – это радость. Светло, хорошо. Так что, почему нет? Мне нравится.По данным синоптиков, больше всего снега выпало на юге области: в Котельниковском, Октябрьском и Светлоярском районах. По прогнозам, снег будет идти всю ночь. Утихнет стихия только 7 февраля. В то же время, грядет серьезное понижение температуры. К выходным по области – до минус 15.