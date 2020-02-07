На автомобильной выставке в Чикаго концерн Volkswagen показал рестайлинговый образец своего самого большого кроссовера, который в США известен, как Volkswagen Atlas, а в России продается под именем Teramont. Вполне ожидаемо обновление свелось к адаптации новинки под Atlas Cross Sport.

На автомобильной выставке в Чикаго концерн Volkswagen показал рестайлинговый образец своего самого большого кроссовера, который в США известен, как Volkswagen Atlas, а в России продается под именем Teramont. Вполне ожидаемо обновление свелось к адаптации новинки под Atlas Cross Sport.В интерьере появятся новое рулевое колесо и более продвинутая мультимедийная система с восьмидюймовым монитором.Кросс-купейной версией семейство обзавелось относительно недавно. Дизайнерские и опциональные нововведения были опробованы как раз на ней, а сейчас практически те же самые новшества перенял и обычный Atlas/Teramont.В "кросс-купейном" ключе переработана, к примеру, внешность вседорожника: он получил новые бампера (которые несколько увеличили его габариты), иную решетку радиатора, светодиодную оптику и тому подобное. Исполнение R-Line характеризуется собственным передним бампером и оригинальными колесными дисками на 20 или 21 дюйм.Кроме того, кроссоверу несколько расширят возможности отделки салона. В списке опций для рынка США появятся "цифровой кокпит", акустика Fender, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка, трехзонный климат, передние кресла с вентиляцией и задние с подогревом и тому подобное. Кроме того, "Атласу" расширили ассортимент телематических сервисов и встроили возможность раздачи интернета по wi-fi.Что касается моторной гаммы, то она практически не изменилась: кроссовер доступен в США с двухлитровым турбомотором, развивающим 235 л.с. и 276-сильным 3,6-литровым V6. Единственное нововведение - возможность снабдить кроссовер с базовым двигателем системой полного привода.Продажи обновленного вседорожника в США стартуют уже весной. Когда вышеописанные обновления затронут российский "Терамонт", пока не уточняется.