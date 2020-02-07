Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на специальной пресс-конференции в Женеве.Он пояснил, что конференция должна выработать приоритеты в исследовании болезни, а также скоординировать усилия разных страны в разработке вакцин и лечения вируса.Гебрейесус признался, что в настоящее время у ВОЗ нет ни инструментов, ни вакцины, ни терапии для лечения заболевших коронавирусом, подчеркнув, что многого ожидает от форума, на который приглашены врачи и ученые со всего мира, включая Китай.В настоящее время только в Китае коронавирусом заразились более 28 тысяч человек, 563 умерли. 31 января ВОЗ назвала вспышку эпидемии чрезвычайной ситуацией международного значения.