Российский голкипер Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский, отразив 29 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Питтсбург Пингвинз, помог добиться победы своей команде со счетом 4:2. Кроме того, он установил клубный рекорд среди вратарей.

Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, отразив 29 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Питтсбург Пингвинз", помог добиться победы своей команде со счетом 4:2. Кроме того, он установил клубный рекорд среди вратарей.В последних 17 встречах "молнии" выиграли 15 игр, потерпев поражение в двух матчах в овертайме. Таким образом, Василевский побил рекорд своего соотечественника Николая Хабибулина, при котором "Тампа" в 2003 году набирала очки в течение 16 игр.Напомним, что 25-летний россиянин выступает за "Лайтнинг" с сезона-2014/15. Он провел 248 матчей в регулярных чемпионатах, одержав в них 152 победы. По этому показателю он является рекордсменом клуба.