Барселона не смогла выйти в полуфинал Кубка Испании. Сине-гранатовые проиграли со счетом 0:1 Атлетику из Бильбао и выбыли из розыгрыша.

"Барселона" не смогла выйти в полуфинал Кубка Испании. "Сине-гранатовые" проиграли со счетом 0:1 "Атлетику" из Бильбао и выбыли из розыгрыша.Судьба встречи решилась по истечению 90 минут, в добавленное арбитром время. Точный удар нанес Иньяки Вильямс. "Барселона" смогла провести ответную атаку, но мяч достался враарю "львов" Унаи Симону."Атлетик" выиграл 1:0 и вышел в полуфинал. "Барселона" вслед за "Реалом" завершила поход за Кубком.