Сервис микроблогов Twitter отчитался о выручке выше ожиданий аналитиков, а также увеличил число новых ежедневных пользователей выше прогнозов

Сервис микроблогов Twitter Inc. отчитался о выручке выше ожиданий аналитиков, а также увеличил число новых ежедневных пользователей выше прогнозов, объясняя это улучшением сервиса и более персонализированным контентом в социальной сети. Выручка Twitter выросла на 11% до $1,01 млрд, что немного выше прогноза в $994,5 млн, сделанного аналитиками Bloomberg.Рост числа пользователей Twitter стал еще большим сюрпризом. Со второго квартала 2019 года Twitter не публикует данные о количестве пользователей и объявляет лишь показатель "монетизируемых ежемесячно активных пользователей". За квартал компания сообщила о приросте в 7 миллионов ежедневных пользователей, и теперь в среднем 152 миллиона человек пользуется сервисом ежедневно, что на 21% больше, чем за тот же период годом ранее. По оценкам Bloomberg Consensus, компания должна была закончить 2019 год всего с 148,1 миллионами пользователей.Общий доход от рекламы составил $885 млн, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным образом выручка Twitter выросла в США на 17%, тогда международная лишь на 3%. В заявлении, опубликованном в четверг, Twitter сообщает, что более половины из 26 миллионов ежедневных пользователей, которые добавились в 2019 году, были привлечены за счет улучшения сервиса, ежедневная база пользователей показала "двузначный рост во всех топ-10 рынков" в четвертом квартале. Компания сообщила о том, что приложила усилия к тому, чтобы улучшить взаимодействие пользователей в рамках своего сервиса, а также облегчить пользователям поиск сообщений на интересующие их темы.Акции компании дорожают на премаркете в четверг на 8%.Показатели четвертого квартала резко контрастируют с отчетом о прибыли Twitter за третий квартал, в котором компания сработала ниже прогноза по выручке, а акции упали более чем на 20%. В то же время Twitter также понизила прогноз на четвертый квартал, а итоговая выручка в четверг оказалась на верхнем уровне этого пересмотренного прогноза, но все еще ниже, чем прогнозировалось аналитиками в начале квартала.Ранее в компании говорили, что доходы от рекламы могли бы быть значительно выше, но технические ошибки ограничивали применение персонализированного таргета и обмен данными с партнёрами. В прошлом квартале компания заявила, что принимает необходимые для устранения проблемы шаги, но только сейчас Twitter уточнила, что внесла необходимые исправления.Twitter превзошла оценки и по прогнозам, завив, что планирует выручить от $825 млн. до $885 млн. в первом квартале. Аналитики в среднем прогнозируют продажи в размере $868,9 млн.Дела идут хорошо, поэтому расходы Twitter увеличатся на 20% в 2020 году: численность персонала вырастет на 20%, а также будет построен новый дата-центр. Всего три года назад Twitter шла в противоположном направлении, сокращая персонал и распродавая активы другим технологическим гигантам, таким как Google, чтобы достичь прибыльности.После почти 12 лет убытков, Twitter второй год подряд фиксирует прибыль — в 2019-м году сервис микроблогов получил чистую прибыль в размере $1,47 миллиарда. Прибыль без учета некоторых статей в четвертом квартале составила $135 млн, или 17 центов за акцию, сообщили в компании.Twitter в этом году столкнется с вызовами — впереди Олимпийские игры и президентские выборы в США. Twitter часто ссылается на крупные мировые события как на возможность увеличить рекламную выручку и нарастить базу пользователей, хотя компания также заявила, что не будет продавать политическую рекламу в преддверии выборов в США в 2020 году.