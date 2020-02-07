Всего у них было изъято 55 грамм наркотиков

В Покрове двое 25-летних местных жителей были признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств. Молодым людям грозит 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.Как сообщает УМВД России по Владимирской области, наркоторговцев задержали в январе прошлого года в Гусь-Хрустальном. При себе у них обнаружили свёртки с наркотическим веществом. Полицейские выяснили, что задержанные молодые люди – закладчики. К моменту задержания они уже успели оставить вещества в тайниках. Всего у них было изъято 55 грамм.