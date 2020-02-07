На дрейфующем близ японской Иокагамы судне Diamond Princess выявлены еще десять зараженных. За два дня с лайнера госпитализировали двадцать человек. На карантине в своих каютах остаются 3700 пассажиров, среди которых 24 россиянина.

На борту лайнера World Dream, помещенного на карантин в Гонконге, четверо россиян — они члены экипажа. Об этом сообщили в российском консульстве, добавив, что симптомов заболевания у наших пока нет. На дрейфующем близ японской Иокагамы судне Diamond Princess выявлены еще десять зараженных. За два дня с лайнера госпитализировали двадцать человек. На карантине в своих каютах остаются 3700 пассажиров, среди которых 24 россиянина.Сегодня утром, 6 февраля, круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался в порту Иокогамы, чтобы запастись провизией. Сегодня же японские власти опубликовали свежие результаты анализов. Число зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV увеличилось еще на десять человек. Кареты скорой помощи отвезли пациентов в больницы.На балконах лайнера — фигуры пассажиров: после того, как ввели жесткие ограничения режима и до сегодняшнего дня, гулять можно было только так. Те, у кого балкона нет, круглые сутки остаются в каютах. Среди вновь диагностированных — японцы, американцы, канадцы, туристы из Новой Зеландии и Тайваня.Выход с лайнера карантинные службы наглухо закрыли брезентом от посторонних глаз. К полудню сюда начал подъезжать специальный транспорт пожарного управления, к которому в Японии относится служба скорой помощи.На лайнере началось какое-то движение: подъехали специализированные медицинские автомобили, мелькали проблесковые маячки, бегали люди в защитных костюмах — они приняли новую группу зараженных.На борту лайнера находятся 24 российских гражданина — это уже окончательно подтвержденная информация. Наше посольство в Токио находится с ними в плотном контакте — общение только по телефону. На лайнере туристы из Москвы, Казани, Владивостока. Есть и семьи с детьми младшего школьного возраста."Мы общаемся со всей нашей русской группой по WhatsApp, по телефону. Все держатся дружно, хорошо. Настроение у всех нормальное", — поделилась пассажир лайнера Diamond Princess Лариса Нестерова.За последние сутки на лайнере наладилось трехразовое питание (еду разносят по каютам), и был немного смягчен карантинный режим. По словам пассажирки Ларисы Нестеровой, с сегодняшнего дня им выдали защитные маски и разрешили выходить на палубу. Друг к другу нельзя подходить на расстояние меньше метра, запрещено собираться большими группами, но свежий воздух и прогулки нужны всем.Среди выявленных зараженных на лайнере, помимо японцев, граждане еще шести стран. Всех их разместили в гражданских больницах префектуры Канагава. Вопрос о возможной отправке их на родину до окончания лечения японские власти даже не рассматривают."Оставшиеся экипаж и пассажиры не получили разрешения на высадку от карантинной службы. В настоящее время мы просим их оставаться на борту в течение необходимого периода и предпринимать тщательные действия для предотвращения заражения", — рассказала представитель Министерства здравоохранения Японии Хироко Отсубо.Всего на борту — 3700 пассажиров и членов команды, но японцы взяли анализы только у 273 человек, которые испытывали характерные симптомы простуды и гриппа. Все остальные будут проходить проверку карантином — пока он объявлен до 20 февраля. Общее число инфицированных на данный момент — 20 из 102 проверенных. В группе наибольшего риска — еще 170 человек, чьи результаты будут известны в ближайшие дни.