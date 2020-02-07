На съемках шоу Ну-ка, все вместе разразился громкий скандал, участниками которого стали Сергей Лазарев и Симон Осиашвили. Этот инцидент прокомментировал эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.

На съемках шоу "Ну-ка, все вместе" разразился громкий скандал, участниками которого стали Сергей Лазарев и Симон Осиашвили. Этот инцидент прокомментировал эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.По словам общественника, ситуация глубоко шокировала его. Подробностями скандала со специалистом поделился заслуженный артист РФ, певец Ян Осин, который находился в жюри шоу. Но конфликтная ситуация вынудила его покинуть проект."Хорошо, пускай Лазарев поклонник англоязычной музыки, но зачем свое мнение навязывать людям? Во-первых, Осиашвили уже в почтенном возрасте. Во-вторых, он автор прекрасных песен "Дорогие мои старики" и "Мамины глаза". В-третьих, я не думаю, что Сергей Лазарев имел право повышать голос на Симона Осиашвили, а тем более говорить ему о том, что он бы его убрал из большого жюри. По правилам шоу он никакого права на это не имеет. Лазарев, конечно, классно работает на концертах и Россию достойно представил на "Евровидении" год назад, но есть ощущение, что он после этого немного зазвездился. Сначала скандал со Светланой Лободой, теперь с Осиашвили. А что Лазарев имеет против песен на русском языке? Он действительно считает, что это синоним устаревшего, архаичного? Мы что теперь все должны вечно раболепствовать при звуках англоязычной музыки? Мы живем не в Великобритании и не в США, и зеленый свет, в первую очередь, нужно давать российскому продукту, чтобы потомки не считали, что в истории отечественной музыки, кроме Рахманинова и Чайковского больше ничего глобального не происходило. Да и на Евровидение нужно ехать с песней на русском языке, иначе там нечего делать вообще" – высказался Манукян.Напомним, Лазарев взбунтовался из-за того, что спевшая на английском языке девушка не набрала нужное количество баллов. Так как большинство членов жюри, в том числе Осиашвили, являются приверженцами русскоязычных хитов. Тогда взбесившийся Сергей обратился к Симону и сказал, что убрал бы его из жюри, если бы имел на это право.