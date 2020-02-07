Ему грозит до 5 лет лишения свободы

В Юрьев-Польском полиция задержала 26-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге ночного клуба. По данным УМВД России по Владимирской области, сумма причинённого ущерба составила более 500 тысяч рублей.О поджоге хозяин клуба заявил в дежурную часть 1 февраля. По его словам, кто-то уничтожил имущество его заведения, устроив поджог. Задымление в здании клуба увидела вахтёр. Вместе с владельцем они потушили пожар – никто не пострадал.Полицейские установили, что поджигатель залез в клуб через окно, поджог здание и убежал. За несколько дней был задержан подозреваемый, 26-летний житель Юрьев-Польского. Молодой человек во всём сознался, но не смог объяснить, зачем он это сделал. В его отношении возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.