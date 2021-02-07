Главный хранитель памяти Некрасова сегодня - деревенька Алешунино Муромского района и ее жители.

Весь 2021 год пройдет под знаком Николая Некрасова. К 200-летию со дня рождения русского поэта. И мыс удовольствием приглашаем вас в его любимые места на нашей владимирской земле, где писатель отдыхал от столичных хлопот.Главный хранитель памяти Некрасовасегодня - деревенька Алешунино Муромского районаи ее жители.С 1853 года вид в этих местах практическине изменился, именно тогда в первый раз свое имение в сельце Алешунино посетил Николай Некрасов. Двухэтажный дом и 8 крестьянскихдворовдостались писателю в наследство. Вписьме другу и такому же заядлому охотнику Ивану Тургеневу Николай Алексеевич писал о прекрасной охоте в этих местах.Людмила Бочкарева, директор Алешунинской школы: "Здесь дичи так много,что не было ни дня, что б я не убил несколько дупилей и так далее, и так далее. Полное перечисление водоплавающей птицы. И вот это письмо и послужило началом нашего школьного музея".Музею в Алешунинской школе около полувека. Собирать материалы помогал внучатый племянник поэтаНиколай Константинович Некрасов. На одном из стендовхранится автограф и подпись потомка знаменитого поэта: "Алешунинский музей,так держать!". Большинство экспонатов - крестьянскую утварь и одеждув музей принесли местные жители. Сохранились и воспоминания тех, кто в детстве видел Некрасова.Их записывали на магнитофон.Людмила Бочкарёва директор Алешунинской школы: "Мы вместе с ребятами, это где-то начало 70-х годов. На салазках, был такой магнитофон "романтика" катушечный, вам наверное не довелось его увидеть. Ездили и записывали плачи, сказки, истории".Алешунино Некрасов приезжалнесколько раз, летом и веснойво время паводка. Озеро-река Виша затапливала всю округу с одной стороны, Ока с другой. Возможно,именно здесь Некрасов встретил своего знаменитого героя - деда Мазая. Директор Алешунинской школы Людмила Бочкарева вспоминает, как они тожеспасали зайцев в детстве.Людмила Бочкарёва директор Алешунинской школы: "Раньше были очень сильные наводнения. Наши все села и деревни были буквально, выглядели какими-то островками, и конечно же зайцы.Зайцев было очень много, спасали их на лодках. Знаете, перекличка с некрасовским произведением.Не было никого равнодушными, что бы не спасти. Кстати, дети тоже спасали зайцев, ездили на лодках, спасали их, потом выпускали".Бывал Некрасови в другихместахВладимирской губернии. Сохранился дом в Вязниках, где оставался Николай Алексеевич. Здесь же он наладил выпуск своих произведений в так называемых"Красных книжках" по 3 копейки за штуку. Их могли позволить себедаже самые бедные крестьяне. На Владимирской земле Некрасов начал повесть "Тонкий человек", во многом автобиографичную, а всеми известные стихи и поэмы "Саша", "Кому на Руси жить хорошо" были написаны под впечатлением от Владимирской земли.Светлана Мартьянова, завкафедрой русской и зарубежной филологии пединститута ВлГУ: "Он не отказывает от поэтических красот, но в тоже время понимает, что наступило другое время. И наступило другое время, когда нужно писать, создавать стихотворения именно на гражданские темы. Интересно так же, чтоон обновляет форму русской поэзии, потому чтоего поэзия кажется выросшей из фельетона, очерка, репортажа, то есть это поэзия, теснейшим образом связанная с журналистикой".Хотя всю жизнь Некрасов писал о народе и народных страданиях, в кругу друзей слыл барином,именно из-за этого испортились его отношения с Иваном Тургеневым. Себя он называл "рыцарем на час", чувствовал за собой вину, возможно,именно поэтому имение в Алешунине оставил своему кучеру Антону Белякову.У Усадьбы в Алешунино была тесо-соломенная крыша, и она сгорела в начале 20 века. От дома ничего не осталось,кирпичи растащили местные жители для своих построек. Только в 70-е годы воссоздали вот этот угол дома, чтобы обозначить, где жил знаменитый русский писатель.Екатерина Таманова, Александр Чунаев "Вести - Владимир"