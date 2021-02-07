С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17389 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14752 жителей. В стационарах лежит 479 человека, из них 285 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2042 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 59 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 80 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти трех мужчин 66, 74 и 77 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся заболеваниями сердца.Согласно статистике, за минувшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 23 костромичей. Пять новых случаев заболевания выявлено в Костромском районе. По три заболевших зафиксировано в Мантурово, Антропово, Судиславском и Буйском районах. По два новых пациента прибавилось в Павино, Нерехте, Сусанино, Галичском и Шарьинском районах. По одному - в Кадые, Волгореченске, Парфеньево, Солигаличе, Островском, Красносельском, Пыщугском и Макарьевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17389 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14752 жителей. В стационарах лежит 479 человека, из них 285 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2042 заболевших.