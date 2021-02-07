В свете последних событий в Белоруссии многие эксперты часто размышляют о том, кто станет следующим лидером страны. Вероятными преемниками главы государства называли разных политиков, однако возможно, что ключевую фигуру он всегда держит рядом с собой.

В свете последних событий в Белоруссии многие эксперты часто размышляют о том, кто станет следующим лидером страны. Вероятными преемниками главы государства называли разных политиков, однако возможно, что ключевую фигуру он всегда держит рядом с собой.Ведь президент Белоруссии Александр Лукашенко вполне может передать власть одному из своих сыновей. Но именно младший из них – 16-летний Николай Лукашенко – все чаще появляется на политических мероприятиях рядом с отцом.Так, юный Коля присутствовал вместе с Батькой на параде Победы в Москве, где стоял рядом с президентом России Владимиром Путиным. В ходе предвыборной кампании он также сопровождал белорусского лидера в поездках по стране, а после начала массовых протестов появился с родственником на одной из акций в поддержку действующего главы государства.Однако своими действиями Александр Лукашенко негативно повлиял даже на репутацию наследника. Во время одной из самых массовых демонстраций он появился перед объективами камер в военной экипировке и с оружием в руках. Но он также нарядил Николая в боевое обмундирование спецназа и дал ему оружие. Впоследствии это стало предметом многих шуток. Наблюдатели подмечали, что если бы Коля был совершеннолетним, за это ему бы грозило уголовное наказание.Кроме того, Батька не скрывает, что видит в младшем сыне лидерский потенциал, постоянно обсуждает с ним политику и считает, что их характеры очень похожи. По словам журналиста Александра Белого, складывается впечатление, будто Лукашенко "лепит из него свою копию".