В ходе работы с задержанными полицейские установили дополнительный эпизод их противоправной деятельности...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно в ходе работы с ранее задержанными установили дополнительный эпизод их противоправной деятельности.Как сообщалось ранее, оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно задержали двоих приезжих, подозреваемых в краже вещей из гаражного бокса.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился директор одной из фирм. Он сообщил, что неизвестные похитили из находящегося в пользовании организации гаражного бокса, используемого в качестве склада, детские автокресла и велосипеды, после чего скрылись. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на Деловой улице. Ими оказались 23-летний и 30-летний приезжие, у которых было обнаружено и изъято похищенное.Как было установлено, злоумышленники, повредив заднюю стенку бокса, проникли в него и совершили данное противоправное деяние.По данному факту следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе работы с задержанными полицейские установили дополнительный эпизод их противоправной деятельности. Злоумышленники похитили со склада организации продукцию. Ущерб составил более 900 тысяч рублей. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22