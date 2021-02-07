Уже 719 человек скончались от COVID-19 за все время пандемии.

Во Владимирской области продолжает пополняться сводка летальных случаев, вызванных новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки умерли еще 5 человек.По данным федерального сайта «стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 24 540 жителей. За последние 24 часа – у 150 владимирцев. Вылечились за все время 21 696 человек, за сутки выздоровело 134 пациента. Уже 719 человек скончались от COVID-19 за все время пандемии.