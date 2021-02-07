В пятницу суд начал рассмотрение уголовного дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко. Обвиняемым по делу проходит лидер российской оппозиции Алексей Навальный.
В пятницу суд начал рассмотрение уголовного дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко. Обвиняемым по делу проходит лидер российской оппозиции Алексей Навальный.
На защиту фронтовика встали представители Российского военно-исторического общества (РВИО). По их словам, в суде Навальный якобы продолжил нападки на пенсионера, после чего ему стало плохо: пришлось вызывать скорую помощь. В РВИО также утверждают, что сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией развернули в социальных сетях кампанию по травле ветерана и его родственников.
В связи с этим на официальном сайте РВИО было опубликовано заявление, в котором говорится, что организация с глубоким презрением относится к поведению Алексея Навального и публициста Александра Невзорова, который якобы позволил себе выпады в адрес знаменитой партизанки ВОВ Зои Космодемьянской. В Обществе подчеркнули, что надеются на правовую оценку и его изречений, которые также поддержали пользователи Сети.
Также представители РВИО заявили о готовности предоставить Игнату Артёменко всю необходимую правовую помощь, включая адвоката для защиты его интересов в суде. В организации отметили, что это избавит фронтовика от необходимости личного присутствия в суде. Кроме того, в Российском военно-историческом обществе призвали прекратить "травлю" ветерана и его родственников в интернете.