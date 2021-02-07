В пятницу суд начал рассмотрение уголовного дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко. Обвиняемым по делу проходит лидер российской оппозиции Алексей Навальный.

В пятницу суд начал рассмотрение уголовного дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко. Обвиняемым по делу проходит лидер российской оппозиции Алексей Навальный.На защиту фронтовика встали представители Российского военно-исторического общества (РВИО). По их словам, в суде Навальный якобы продолжил нападки на пенсионера, после чего ему стало плохо: пришлось вызывать скорую помощь. В РВИО также утверждают, что сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией развернули в социальных сетях кампанию по травле ветерана и его родственников.В связи с этим на официальном сайте РВИО было опубликовано заявление, в котором говорится, что организация с глубоким презрением относится к поведению Алексея Навального и публициста Александра Невзорова, который якобы позволил себе выпады в адрес знаменитой партизанки ВОВ Зои Космодемьянской. В Обществе подчеркнули, что надеются на правовую оценку и его изречений, которые также поддержали пользователи Сети.Также представители РВИО заявили о готовности предоставить Игнату Артёменко всю необходимую правовую помощь, включая адвоката для защиты его интересов в суде. В организации отметили, что это избавит фронтовика от необходимости личного присутствия в суде. Кроме того, в Российском военно-историческом обществе призвали прекратить "травлю" ветерана и его родственников в интернете.