Всё больше экспертов и политиков приходят к выводу о том, что при прежней власти у Белоруссии нет будущего. Но если прежде об этом говорила, в основном, – внесистемная оппозиция, то теперь волнения начались и среди чиновников.

Всё больше экспертов и политиков приходят к выводу о том, что при прежней власти у Белоруссии нет будущего. Но если прежде об этом говорила, в основном, – внесистемная оппозиция, то теперь волнения начались и среди чиновников.Бывший министр культуры и посол Белоруссии во Франции, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился к политикам и государственным деятелям с призывом подписать открытое письмо с протестом против действующего режима. Дипломат подчеркнул, что президент Белоруссии довёл страну до такого состояния, что просто отсидеться или "спрятаться" у чиновников уже не выйдет.По словам Латушко, власти Батьки осталось недолго и многие это понимает. В связи с этим он просит политиков задуматься о том, что произойдёт после его ухода. Он обратил внимание, что если они не заявят о своей позиции сейчас, то потом им придётся объясняться перед своими родными и близкими за то, что так долго поддерживали режим.Павел Латушко напомнил о жестоких репрессиях власти, которая сажает людей за решётку за цвет штанов и содержит их в тюрьмах в антисанитарии и невыносимых условиях. Политик подчеркнул, что открытое письмо является для чиновников безопасным способом выразить своё несогласие и продемонстрировать готовность строить новую Белоруссию. Латушко добавил, что подписать письмо необходимо до 25 марта и рекомендовал чиновникам посоветоваться со своими семьями и детьми, а также предложить подписать обращение своим коллегам, которые разделяют их недовольство.