В зоне порыва трубопровода затопило водой проезжую часть. Из-за сильного мороза на дороге образовался каток.

Во Владимире на улице Мира рано утром произошла небольшая коммунальная авария.В зоне порыва трубопровода затопило водой проезжую часть. Из-за сильного мороза на перекрестке улиц Мира и Усти-на-Лабе образовался каток.Энергетики оперативно устранили дефект "воздушника" на разводящем трубопроводе в районе дома. Сообщили в компании "Т Плюс". На время работ подача тепла была ограничена только жителям дома №37. В настоящий момент теплоноситель подаётся всем потребителям в полном объёме. Если у жителей дома холодные батареи, то им необходимо обратиться в свою УК, там должны отрегулировать подачу тепла по внутридомовым сетям. Компания приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства.