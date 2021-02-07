Двое мужчин погибли на пожаре в Камешково. ЧП произошло в ночь на 7 февраля в доме №8 по улице Ленина. На место прибыли пожарные подразделения. Оказалось, что в одной из квартир горел диван и

Двое мужчин погибли на пожаре в Камешково. ЧП произошло в ночь на 7 февраля в доме №8 по улице Ленина. На место прибыли пожарные подразделения. Оказалось, что в одной из квартир горел диван и имущество. Площадь пожара небольшая – 4 квадратных метра. Впрочем, в квартире были обнаружены двое погибших – мужчины 1958 года рождения и