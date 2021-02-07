Возбуждены уголовные дела.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно со специалистами Кольчугинского лесничества проведена проверка исполнения природоохранного законодательства.Установлено, что в Беречинском и Ульяновском участковых лесничествах неустановленными лицами вырублено 5 деревьев, общим объемом 8,61 куб.м., а также хищение бурелома - 29 деревьев, общим объемом 13 куб. м..Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений составил около 800 тыс. рублей, от похищенной древесины - более 27 тыс. рублей.Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения органами полиции возбуждены дела..Ход и результаты расследования находятся на контроле межрайонной прокуратуры.