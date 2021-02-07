В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов в 12 микрорайоне осуществляется продажа алкогольных напитков несовершеннолетним...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов в 12 микрорайоне осуществляется продажа алкогольных напитков несовершеннолетним.В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлен факт розничной продажи алкогольной продукции 16-летнему подростку.Полицейскими задержана женщина-продавец магазина. Ею оказалась 49-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по районам Силино и старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31