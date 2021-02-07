В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов в 12 микрорайоне осуществляется продажа алкогольных напитков несовершеннолетним...
Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.
В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов в 12 микрорайоне осуществляется продажа алкогольных напитков несовершеннолетним.
В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлен факт розничной продажи алкогольной продукции 16-летнему подростку.
Полицейскими задержана женщина-продавец магазина. Ею оказалась 49-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Отделением дознания ОМВД России по районам Силино и старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗелАО
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