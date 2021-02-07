Все мультики анимационной студии выходят на образовательном канале "Мульт Мьюзик" в Ютьюб.

Вы любите мультфильмы?! Тогда вам срочно на телеканал "Мульт и музыка". На него можно зайти и онлайн. Теперь там можно посмотреть мультфильмы, сделанные во Владимире. И прямо сейчас приглашаем вас в домашнюю мультстудию.Это самый интересный этап работы - Максим Гусаров озвучивает мультфильм. Главный герой которого - умный трактор. Он знает все о фруктах, вкусной еде и правилах дорожного движения. Создатели героя - анимационная студия. Авторы - трое друзей. Вместе учились в институте на музыкальном факультете, а сейчас создают образовательные мультфильмы. Как рассказывают ребята, идеи сюжетов приходят из жизни.Алина Кузьмина, сценарист, мультипликатор анимационной студии: "Сейчас готовится мультик про общественный транспорт: троллейбусы, автобусы, трамваи. Иду кручу рифму автобус - автобус. Рифма приходит в толпе. Ага, а нужно записать, иначе она уйдет. Я звоню Кате и говорю: "У тебя есть ручка под рукой? Пиши!".А после того, как сценарий готов, сочиняют музыку.Вирусы, микробы встречаем. Тр-тр-тракторы, ты помоги, как бороться нам, подскажи.Алексей Гусаров, композитор, аранжировщик, звукорежиссер, актёр озвучки анимационной студии: "Вирусы, которые мы сейчас сыграли, идея пришла с пандемией. Надо чтобы дети ручки мыли и так далее. У нас все мультики познавательные. Дети реально не знают русских сказок, нынешних сказок, мы пытаемся своими песнями донести до наших дошкольников, что надо мыть руки, чтобы они знали всех животных, знакомство со звуками, космосом, с планетами, со звездами".Все мультики анимационной студии выходят на образовательном канале "Мульт Мьюзик" в Ютьюб. Как вспоминает команда, первый ролик делали больше месяца. Сложности возникали в освоении программ для графики и анимации. Например, вот так учат трактор говорить - для этого достаточно пары кликов.Магазин, магазин, сколько ярких витрин, заходи в него смелей.Сейчас на Ютьюб канале у команды больше 30 мультфильмов. Каждую неделю выходит очередная серия. Кстати, недавно появился новый герой - любознательная Лялечка. Екатерина Гусарова озвучивает сразу двоих персонажей.Екатерина Гусарова, сценарист, актёр озвучки, художник-графист, мультипликатор анимационной студии: "Трактор у нас все-таки мальчик. У Леши голос достаточно грубый, у него баритон. Для детей грубоватый, поэтому мне приходиться делать такой низкий голос. И на фоне, чтобы Ляля с трактором отличались, своим голосом не получается. Её мы немножко вот более писклявым голосом. Плюс ещё звуки разных животных пытаемся изображать".Для чего же наша Земля крутится вокруг себя?Без мультиков теперь никуда, говорят ребята. Заинтересовались их творчеством уже многие мультипликационные каналы. А в сентябре команда планирует открыть детскую школу по вокалу. Где воспитанники смогут также принять участие в создании мультиков.Юлия Шувалова, Семен Карпов"Вести - Владимир"