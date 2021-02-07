Руководить владимирским отделом ЗАГС теперь будет экс-ведущая прогноза погода на одном из региональных телеканалов Яна Митрохина. Распоряжением Главы города Владимира А.С. Шохина

Руководить владимирским отделом ЗАГС теперь будет экс-ведущая прогноза погода на одном из региональных телеканалов Яна Митрохина. Распоряжением Главы города Владимира А.С. Шохина заведующим отделом ЗАГС администрации города Владимира назначена Яна Александровна Митрохина.Яна Александровна родилась в 1981 года в городе Владимире. Имеет 3 высших образования. \djust.avo.ru\ Митрохина приступила к исполнению своих обязанностей на прошлой неделе. До