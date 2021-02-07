Временные проблемы с отоплением возникли только в доме №37 на улице Мира.

Около 4 утра 7 февраля во Владимире прорвало участок теплотрассы на улице Мира. Вода хлынула дорогу. Затопило 600 метров проезжей части. Причиной аварии стала трещина в трубе.К 9:00 коммунальщики устранили её. Временные проблемы с отоплением возникли только в доме №37 на улице Мира.Во время устранения последствий произошедшего на улице был ограничен проезд автотранспорта. Кроме городских автобусов и троллейбусов, остальные машины объезжали указанный участок дороги по Рокадке.