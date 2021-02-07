Тонкое тесто и много начинки - именно этим славятся осетинские пироги.

А вы знаете, что в Осетии подают исключительно на десерт? Пироги с мясом. Когда очень хочется похвалить хозяйку, говорят, что застолье такое обильное, что до пирогов с мясоми не добрались. В чем секрет традиционных осетинских пирогов, давайтеузнаем.Тонкое тесто и много начинки- именно этим славятсяосетинские пироги. Готовят их не только с сыром и мясом, но итыквой,капустой и даже фасолью.В пекарне "Три пирога" сыр домашний, привезен специально из Осетии, а измяса толькоговядина.Так учила бабушка, говоритЗалина Аликова. Осетинские пироги онапечет более 35 лет.Залина Аликова, пекарь: «Она у нас была, как говорится, первая женщина в деревне. Очень вкусные пекла пироги, сдобу, всякие, и очень вкусно готовила. Игде-тов классе 7-м она мне говорит: "Так, Залина, хватит, будем учится". Я говорю: " Ну, давай, бабуль"».Пекарня - семейное дело, пироги такие же, как в Осетии,рассказываютпредприниматели.Только размером немного меньше, на родине их пекут диаметром около 40 сантиметров и в печи. В пекарне же установлен специальных духовой шкаф, температура в нем -более 300 градусов. В Осетии пирог - главное блюдо на столе, без него не обходится ни одно застолье. И важно, чтобы их было три.Ахсарбек Мамсуров, менеджер: «На стол ставятся именно три пирога, которые собой олицетворяют стихии природные: воду, солнце и землю. Осетины издревле почитали эти стихии и пронесли с собой сквозь века все эти традиции».Именно поэтому так пекарня иназывается - "Три пирога".Кроме национальной выпечки, в пекарне готовят сдобные пирогисо сладкой начинкой - вишней и лимоном. И все же начинка в пироге - не самое главное.Залина Аликова, пекарь: «Желание и душу вкладывать, когда от души что-то делаешь, бывает все очень прекрасно, вкусно, отлично!".Мастер верит, любой пирог из их пекарнивнесет в дом частичку тепла и душевного спокойствия .Екатерина Таманова, Илья Хлудов "Вести-Владимир"