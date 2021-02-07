Тонкое тесто и много начинки - именно этим славятся осетинские пироги.
А вы знаете, что в Осетии подают исключительно на десерт? Пироги с мясом. Когда очень хочется похвалить хозяйку, говорят, что застолье такое обильное, что до пирогов с мясом
и не добрались. В чем секрет традиционных осетинских пирогов, давайте
узнаем.
Тонкое тесто и много начинки
- именно этим славятся
осетинские пироги. Готовят их не только с сыром и мясом, но и
с
тыквой,
капустой и даже фасолью.
В пекарне "Три пирога" сыр домашний, привезен специально из Осетии, а из
мяса только
говядина.
Так учила бабушка, говорит
Залина Аликова. Осетинские пироги она
печет более 35 лет.
Залина Аликова, пекарь: «Она у нас была, как говорится, первая женщина в деревне. Очень вкусные пекла пироги, сдобу, всякие, и очень вкусно готовила. И
где-то
в классе 7-м она мне говорит: "Так, Залина, хватит, будем учится". Я говорю: " Ну, давай, бабуль"
».
Пекарня - семейное дело, пироги такие же, как в Осетии,
рассказывают
предприниматели.
Только размером немного меньше, на родине их пекут диаметром около 40 сантиметров и в печи. В пекарне же установлен специальных духовой шкаф, температура в нем -
более 300 градусов. В Осетии пирог - главное блюдо на столе, без него не обходится ни одно застолье. И важно, чтобы их было три.
Ахсарбек Мамсуров, менеджер: «На стол ставятся именно три пирога, которые собой олицетворяют стихии природные: воду, солнце и землю. Осетины издревле почитали эти стихии и пронесли с собой сквозь века все эти традиции».
Именно поэтому так пекарня и
называется - "Три пирога".
Кроме национальной выпечки, в пекарне готовят сдобные пироги
со сладкой начинкой - вишней и лимоном. И все же начинка в пироге - не самое главное.
Залина Аликова, пекарь: «Желание и душу вкладывать, когда от души что-то делаешь, бывает все очень прекрасно, вкусно, отлично!".
Мастер верит, любой пирог из их пекарни
внесет в дом частичку тепла и душевного спокойствия .
Екатерина Таманова, Илья Хлудов "Вести-Владимир"