Всего с начала пандемии в регионе ковид диагностирован у 24 540 жителей.

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 7 февраля во Владимирской области подтверждено еще 150 новых случаев заражения опасной инфекцией.Ещё пять жителей региона за минувший день скончались от ковида. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 719 смертельных исходов.Добавим, что 21 696 пациентов с Covid-19 вылечились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 134 человека.В целом за период наблюдения ковид диагностирован у 24 540 жителей области.