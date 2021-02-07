Квартиры горели в Гороховце и Камешкове.

Дознаватели МЧС устанавливают причины пожаров, в результате которых погибли три человека.Накануне поздно вечером загорелась квартира в доме №26 по улице Гагарина в Гороховце. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь на площади 3 кв. м. Произошло возгорание внутренней отделки. К сожалению, на погиб мужчина 1960 г.р.Кроме того, в 0.36 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного дома №8 по улице Ленина в Камешкове. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось сильное задымление в подъезде. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Сгорело имущество и внутренняя отделка в квартире. Эвакуировано 10 человек. На пожаре погибли двое мужчин, 1965 г.р.,1961 г.р.