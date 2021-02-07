Во всём виноваты непотушенные сигареты…

В ночь с 6 на 7 февраля в нашем регионе во время пожаров погибли 3 человека. Предварительной причиной трагедий стало неосторожное обращение с огнём при курении. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.Спасатели рассказали, что первый пожар произошёл 6 февраля в многоквартирном доме на улице Гагарина в Гороховце, ориентировочно в 10 часов вечера. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в одной из квартир горят постельные принадлежности на диване. Там же находился мужчина. Когда его эвакуировали - он подавал признаки жизни. Однако спасти пострадавшего не удалось - мужчина скончался в машине «скорой помощи».Посреди ночи ещё один пожар произошел в доме № 8 по улице Ленина в городе Камешково. В одной из квартир также загорелся диван. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин 1958-го и 1961-го годов рождения.