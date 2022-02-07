На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 февраля лабораторно подтверждено 2047...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 февраля лабораторно подтверждено 2047 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.1039 - во Владимире352 - в Муромском районе134 - в Александровском районе108 - в Ковровском районе83 - в Кольчугинском районе69 — в Киржачском районе56 - в Юрьев-Польском районе49 — в Петушинском районе37 - в Гусь-Хрустальном районе35 — в Собинском районе32 — в Суздальском районе23 — в Судогодском районе15 — в Вязниковском районе9 - в Камешковском районе3 — в Радужном3 — в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 99 076 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).