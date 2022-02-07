На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 февраля лабораторно подтверждено 2047...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 февраля лабораторно подтверждено 2047 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1039 - во Владимире
352 - в Муромском районе
134 - в Александровском районе
108 - в Ковровском районе
83 - в Кольчугинском районе
69 — в Киржачском районе
56 - в Юрьев-Польском районе
49 — в Петушинском районе
37 - в Гусь-Хрустальном районе
35 — в Собинском районе
32 — в Суздальском районе
23 — в Судогодском районе
15 — в Вязниковском районе
9 - в Камешковском районе
3 — в Радужном
3 — в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 99 076 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).