Впервые во Владимире шоу-программа Тайна ледяного тигра цирка Максимус. В новой программе...

Впервые во Владимире шоу-программа "Тайна ледяного тигра" цирка "Максимус".В новой программе цирка "Максимус"- фирменный номер династии дрессировщиков Канбеговых. На манеже львица Яра, суматранская тигрица Клеопатра, лигры и тигрольвы. Специально к году Водяного тигра по восточному календарю, Владислав Канбегов подготовил специальный номер с белыми бенгальскими тиграми. Такого Владимир еще не видел!Владислав Канбегов, художественный руководитель цирка "Максимус" , заслуженный артист России:- Будут одним за одним динамичные номера, что, как правило, зрителям и нравятся и плюс, конечно же, украшение манежа -это красивые , крупные экзотические кошки.Впервые с цирком "Максимус" клоун Евгений Чепченко. Заслуженного артиста России называют главным смехотерапевтом страны. Все время, пока он на арене смех в зале не замолкает.Владислав Канбегов, художественный руководитель цирка "Максимус" , заслуженный артист России:- Привезли очень много акробатических номеров интересных, шикарного ковёрного.. Впервые будет выступать непросто человек, который будет смешить людей, а заслуженный артист России, лауреат многих международных цирковых конкурсов, которого знает, пожалуй, вся Европа, если не весь мир.Украшение программы выступления акробатов. Их сценический псевдоним - братья Рощины. Они выполняют трюки на джамперах - пружинящих ходулях. Артисты просят за ними не повторять - опасно.Анатолий, акробат:- Я свои навыки взял из паркура. и потом , когда я учился в цирковом училище меня заметили!Сергей, акробат цирк "Максимус":- Я на дорожке прыгаю. Как размой жанр на джамперах. Мы и прыгаем. Поэтому мне все легко дается!Цирк "Максимус" с программой "Тайна ледяного тигра" во Владимире до 27 февраля. Представления только по субботам и воскресениям. Начало в 16.00.Вера Куликова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"