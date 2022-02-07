На чемпионате России по греко-римской борьбе, который проходил в Суздале, золотыми медалями отметились 2 из 11 спортсменов Владимирской области. Представители 33 региона Артур Саргсян и

На чемпионате России по греко-римской борьбе, который проходил в Суздале, золотыми медалями отметились 2 из 11 спортсменов Владимирской области. Представители 33 региона Артур Саргсян и Абуязид Манцигов завоевали титулы чемпионов России. Они получили путевки на чемпионат Европы. За победу на всероссийских соревнованиях в Суздале за победу боролись больше 370 спортсменов из 54 регионов страны. На