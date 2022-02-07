За дальнейшую реализацию каждого из 14 направлений программы будут отвечать координаторы — их утвердила Программная комиссия партии.

Единая Россия уже реализовала ряд инициатив, которые были включены в народную программу по поручению Президента, а также обеспечила главное условие выполнения программы — принятие федерального бюджета, отметил Председатель партии, глава Программной комиссии Дмитрий Медведев на заседании 4 февраля. В первую очередь, реализован ряд положений, направленных на социальную поддержку граждан.Это и отмена уплаты налога на доходы от продажи квартир для семей с детьми. Установлен законодательный запрет на списание социальных выплат, пособий и средств социального контракта за долги по банковским кредитам или по решению суда. Перед выборами мы обещали гражданам увеличить возраст автомобилей, которые подлежат обязательному техосмотру. Можно сказать, что обязательство перевыполнено, — напомнил Председатель партии, говоря об отмене обязательного техосмотра.Главная задача партии при реализации положений народной программы — организация обратной связи с людьми, подчеркнул секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Партия будет вовлекать и советоваться с гражданами на каждом этапе. Делать это мы будем через свою сеть региональных, местных отделений, с помощью депутатов разного уровня, — добавил он.На заседании Программной комиссии также был утвержден ее состав. Председателем Программной комиссии стал Дмитрий Медведев, его заместителем — Андрей Турчак. Также были утверждены координаторы по направлениям народной программы. По словам Андрея Турчака, все депутаты могут быть закреплены и нести персональную ответственность за реализацию конкретных пунктов программы. Координировать их работу будут ответственные по 14 направлениям. В свою очередь, координаторы отчитываются о работе перед Президиумом комиссии, а курируют их работу главы профильных партийных комиссий — лидеры пятерки списка Единой России на выборах в Госдуму. Уже в ближайшее время координаторы представят дорожные карты по своим направлениям народной программы на 2022 и до 2026 года.Народная программа очень объемная, и круг вопросов, с которыми выходили граждане, достаточно обширный. Поэтому именно работа по тематическим направлениям позволит более детально реализовывать просьбы россиян на разном уровне: от муниципального до федерального. Теперь, всё, что касается реализации народной программы Единой России в части вопросов социальной защиты граждан, будет находиться в зоне моего внимания – буду курировать направление Забота о каждом нуждающемся, – отметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор проекта Единой России Старшее поколение в г. Москве Инна Святенко.Руководитель ЦИК Единой России Александр Сидякин, назначенный ответственным секретарем Программной комиссии, подчеркнул, что работа партии над реализацией положений документа должна быть понятной людям, они должны быть вовлечены в принятие решений по каждому конкретному объекту, участвовать в приемке работ.В заключение Дмитрий Медведев отметил, что народная программа Единой России должна консолидировать людей, опираться на работу с ними — только тогда она будет успешной.Нужно обсуждать, что реально необходимо людям. Это задача для каждого члена партии и координаторов, которые отвечают за выполнение направлений. Это формирование общей основы, чтобы партия была готова к будущим предвыборным кампаниям и занималась той работой, которой обязана заниматься, будучи мощной политической силой. Партией, которая объединяет огромное количество людей, — заключил Председатель Единой России.