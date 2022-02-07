Третье место - у владимирских семинаристов. Футбольная команда Владимирской духовной Семинарии...

Третье место - у владимирских семинаристов. Футбольная команда Владимирской духовной Семинарии "Ирмос" приняла участие в зимнем турнире по мини-футболу в честь Святого праведного воина Федора Ушакова.Турнир проходил в Москве. Владимирские игроки сыграли вничью с командами «Аксиос» и «Адмирал» и уступили только победителю турнира - команде "Мосплитка". Отличный результат для молодой футбольной команды. Поздравляем.