По обвинению в совершении имущественных преступлений перед судом предстанет житель Коврова. В...

По обвинению в совершении имущественных преступлений перед судом предстанет житель Коврова.В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении двух краж.В ходе следствия установлено, что осенью прошлого года обвиняемый, находясь в одном из местных кафе, увидел, как другой посетитель выронил мобильный телефон. Мужчина забрал гаджет и впоследствии пользовался им сам. Несколькими днями позже злоумышленник похитил и продал велосипед, хранившийся на лестничной площадке многоэтажки в Коврове.Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила 13 900 рублей.Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате личность и местонахождение злоумышленника были установлены.В ходе следствия телефон и велосипед изъяты и возвращены владельцам, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.Фото: Pexels.com