Общая сумма займов по программе льготного кредитования для московских предприятий составила 168,8 миллиарда рублей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она уточнила, что мерами поддержки воспользовались более 22 тысяч предприятий.

Общая сумма займов по программе льготного кредитования для московских предприятий составила 168,8 миллиарда рублей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она уточнила, что мерами поддержки воспользовались более 22 тысяч предприятий.Льготные кредиты получили предприятия Москвы из наиболее пострадавших отраслей, а также работающие в приоритетных для столицы направлениях.Сергунина напомнила, что в 2021 году город утвердил программу для начинающих предпринимателей. "Ее реализация продолжится и в этом году", – сообщила заммэра.Компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве меньше года, могут воспользоваться специальными условиями кредитования. Город выступает поручителем по кредитам для таких предприятий, субсидирует часть процентной ставки по займу на сумму до пяти миллионов рублей.Кроме того, в 2021 году предприниматели получили от города льготы по аренде недвижимости на сумму около шести миллиардов рублей. Воспользоваться этой мерой могли компании в сфере образования, медицины, юриспруденции и социальные организации.Сниженными ставками на аренду ежегодно пользуются более 1,5 тысячи предприятий, уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. "В 2021 году предприниматели сэкономили 5,9 миллиарда рублей", – подчеркнул он.Москва запустила программу льготного кредитования в мае 2020 года, в 2021 году к ней добавились еще три. Поддержку начал получать не только малый и средний, но и крупный бизнес, компании из приоритетных отраслей.