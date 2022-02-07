На первом месте расположится Санкт-Петербург, на третьем - Екатеринбург.

Муром вошёл в тройку самых романтичных городов России. Об этом рассказали эксперты сервиса Blablacar.На первом месте расположится Санкт-Петербург, на третьем - Екатеринбург. У города на Оке - «серебро».Причин столь высокого позиционирования несколько. Именно в Свято-Троицком монастыре покоятся мощи православных святых Петра и Февронии, которые являются покровителями семьи, любви и верности. Круглый год пары съезжаются в Муром, чтобы обвенчаться в известном святилище.«Нежная красота и размеренность непременно настроят туристов на романтичный лад. В День всех влюбленных советуем отправиться в пешеходное путешествие по вантовому мосту через Оку, полюбоваться выразительной архитектурой, прогуляться по улице Московской или устроить романтический ужин в одном из ресторанов вблизи Окского парка», - рассказали специалисты, составлявшие рейтинг.