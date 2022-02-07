Об этом сегодня рассказали на коллегии областной прокуратуры. Раскрываемость при этом осталась на...

Об этом сегодня рассказали на коллегии областной прокуратуры.Раскрываемость при этом осталась на прежнем уровне - чуть более 51 процента, собщил и.о. прокурора области Анатолий Дрок. Реже совершались грабежи, убийства и разбои. Повышенное внимание уделялось борьбе с наркопреступностью. За 2021 год сотрудники прокуратуры поддержали обвинение по более, чем шести тысячам уголовных дел. Также удалось вскрыть около двух с половиной тысяч нарушений коррупционного характера. В полтора раза возросло число нарушений в сфере долевого строительства жилья. Из реестра проблемных объектов вычеркнуто четыре многоквартирных дома.Анатолий Дрок, и.о. прокурора Владимирской области:- С целью недопущения роста числа обманутых граждан и проблемных объектов необходимо организовать сбор и анализ информаци о финансовом состоянии застройщиков, находящихся в предбанкротном состоянии, которыми сроки строительства продлевались два и более раза. // Ситуация с лекарственным обеспечением жителей остаётся сложной, на отсроченном обслуживании находится свыше трёх тысяч рецептов. Всем прокурорам необходимо сосредоточить усилия на реальном восстановлении прав граждан, в том числе несовершеннолетних.