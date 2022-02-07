В Суздале прошел Чемпионат России по греко-римской борьбе, куда съехались сильнейшие спортсмены со...

В Суздале прошел Чемпионат России по греко-римской борьбе, куда съехались сильнейшие спортсмены со всей страны. Владимирскую область представили 12 борцов.Артур Саргсян стал чемпионом России, сообщает департамент физкультуры и спорта. В финальной схватке с Александром Головиновым Артур вырвал победу у сильнейшего противника. Он завоевал не только золотую медаль, но и и путевку на чемпионат Европы.Абуязид Манцигов из Владимирской области выиграл домашний чемпионат в весовой категории до 77 кг. Он победил Адлета Тюлюбаева и тоже едет в Европу.Напомним, на чемпионат России в Суздаль съехалось более 370 сильнейших спортсменов со всей страны. У владимирской команды 2 золотых медали: чемпионами стали Артур Саргсян и Абуязид Манцигов.