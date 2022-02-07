В пятиэтажке загорелся балкон.

Во Владимире пожарные спасли одного и эвакуировали пятерых жильцов многоквартирного дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Вечером 6 февраля в 20-01 в ведомство поступило сообщение о пожаре в доме №24 на улице Октябрьский военный городок.На момент прибытия спасателей наблюдался дым из квартиры на втором этаже. Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для разведки, эвакуации людей и тушения огня. В результате пожара сгорело имущество на балконе.«При помощи спецустройства спасен один человек, а также эвакуировано еще пять владимирцев. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе МЧС.На вызов выезжали пять единиц техники, а также 17 человек личного состава. Дознаватель разбирается в причинах случившегося.