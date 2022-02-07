Последние несколько лет Марина почти нигде не появляется вместе с мужем

Последние несколько лет Марина почти нигде не появляется вместе с мужемЛеонид Якубович живет в счастливом браке с женой Мариной Видо уже больше 20 лет. Однако многие поклонники знаменитого ведущего "Поля чудес" до сих пор не знают, как выглядит его благоверная. Шоумен не спешит хвастаться супругой, которая моложе его на 18 лет, и крайне редко выводит ее в свет. Видо и раньше была далека от светской жизни, а теперь, судя по всему, совсем не хочет блистать рядом с мужем.Леонид Якубович и Марина Видо познакомились на работе, когда ведущий капитал-шоу еще был женат на другой. Но семья шоумена, как и внушительная разница в возрасте, не стала помехой для вспыхнувших чувств. Якубович и Видо закрутили бурный роман во время круиза по Средиземному морю. Оттуда Леонид Аркадьевич вернулся окрыленный – развода было не избежать. Когда все бумаги были подписаны, телеведущий с головой окунулся в чувства с новой избранницей.Влюбленные не спешили оформлять отношения и вступили в брак, когда Марина уже была беременна. В 1998 году молодая супруга родила телеведущему дочку Варвару. Удивительно, что девочка стала тетей уже в два года – у сына шоумена от предыдущего брака родилась дочь. Наследница супругов давно выросла и уже вовсю радует родителей своими достижениями. Несмотря на долгий брак, Якубовичу и Видо, кажется, удалось сохранить чувства и уважение друг к другу. Однако это не мешает сплетникам пускать про семью самые разные слухи.В Сети не раз поговаривали, якобы знаменитый телеведущий разошелся с супругой. Если раньше Леонид Аркадьевич хотя бы изредка выводил жену в свет, то теперь все изменилось. К тому же, несколько лет назад шоумен признавался, что они с женой . Марина предпочитает проводить время в загородном доме, а Леонид Аркадьевич обитает в городской квартире, чтобы быстрее перемещаться по делам.Неудивительно, что с каждым годом слухов о расставании пары становится все больше. Последние несколько лет ведущий "Поля чудес" появляется на мероприятиях либо в компании дочери, либо один. Однако этому есть логичное объяснение. Марина не стремится к публичности и ведет закрытый образ жизни, а с годами ее желание отгородиться от внимания, судя по всему, только усилилось.Не так давно Леонид Аркадьевич все-таки . Появление Марины Видо в компании знаменитого мужа на юбилейном концерте Льва Лещенко вызвало массу обсуждений. Само собой, общественность привлек внешний вид спутницы телеведущего. Многие заметили, что сегодня в 58-летней Марине нелегко узнать ту стильную барышню, которая в свое время блистала рядом с мужем на светских тусовках.Если раньше супруга Якобовича выходила в люди с модной укладкой и профессиональным макияжем, то теперь, кажется, решила от всего этого отказаться, подобрав образ самостоятельно. К тому же, на лице женщины нет заметных следов вмешательств профессионалов. Судя по всему, Марина решила стареть естественно. Еще несколько лет было заметно, что Леонид Аркадьевич сильно старше своей супруги, а сейчас эта разница в возрасте практически стерлась.