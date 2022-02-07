Похищенные обвиняемым телефон и велосипед были изъяты в ходе следствия.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что осенью прошлого года обвиняемый, находясь в одном из местных кафе, увидел, как другой посетитель выронил мобильный телефон. Фигурант забрал гаджет и впоследствии пользовался им сам. Несколькими днями позже злоумышленник похитил и продал велосипед, хранившийся на лестничной площадке многоэтажки в Коврове.Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила 13 900 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате личность и местонахождение злоумышленника были установлены.В ходе следствия телефон и велосипед изъяты и возвращены владельцам.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.