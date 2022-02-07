На месте уже работают самосвалы, тракторы, подъёмные краны, экскаваторы и катки.
Во Владимирской области подрядчик приступил к строительству моста трассы М-12, который проложат через Клязьму. Об этом рассказали коллеги из
Объект возведут на 104-ом километре платного автобана, южнее микрорайона Мостострой. На месте уже работают самосвалы, тракторы, подъёмные краны, экскаваторы и катки.
Длина сооружения составит 330 метров. Строители смонтируют четыре опоры - по две промежуточных и береговых.
Сейчас выход на лёд реки запрещён.