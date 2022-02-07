Сотрудники ГИМС патрулируют Содышку. Несмотря на будний день, на водоёме с утра масса поклонников подлёдной рыбалки. Большинство рыбаков – с многолетним опытом, тщательно подбирают места,

Сотрудники ГИМС патрулируют Содышку. Несмотря на будний день, на водоёме с утра масса поклонников подлёдной рыбалки. Большинство рыбаков – с многолетним опытом, тщательно подбирают места, соблюдают требования безопасности на воде. Один из рыбаков показывает и средство самоспасения, без которого вообще не выходит на лёд. Юрий Витальевич уже чуть не утонул. -Никакая рыба жизни и здоровья