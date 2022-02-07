Местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих граждан...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Чертаново Северное выявили факт фиктивной постановки граждан на миграционный учет.В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту дознавателем ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22