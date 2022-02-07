Мужчина в один день с разницей в несколько часов совершил на территории столичного метрополитена два ограбления, похитив у пассажирок мобильные телефоны...

«Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан 40-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в ограблении пассажирок на Калужско-Рижской линии метро», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что мужчина в один день с разницей в несколько часов совершил на территории столичного метрополитена два ограбления, похитив у пассажирок мобильные телефоны. Находясь в вагоне электропоезда, в момент закрытия дверей он выхватил телефон из рук 52-летней москвички, после чего выбежал на станцию метро «Китай-город» и скрылся. Аналогичным способом он ограбил 19-летнюю пассажирку на станции метро «Новые Черемушки».В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его в Юго-Западном округе столицы. Один из похищенных мобильных устройств был при нем. Телефон изъят и в установленном законом порядке будет возвращен владелице. Другой телефон он успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Одна из потерпевших – 52-летняя жительница столицы, выразила огромную благодарность сотрудникам полиции УВД на Московском метрополитене за профессионализм и оперативность, проявленные при задержании злоумышленника.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18